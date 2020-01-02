Muş'ta yarın okullar tatil mi? 3 Ocak Cuma Muş'ta kar tatili var mı?

Muş’ta başlayan kar yağışları akla ‘3 Ocak Cuma Muş’ta kar tatili var mı?’ sorusunu getirdi. Binlerce öğrenci okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporlarına göre 3 Ocak Cuma günü Muş’ta hava 1 derece ve kar yağışlı olacak. Peki, Muş’ta yarın okullar tatil mi? İşte son dakika kar tatili haberleri...

3 OCAK CUMA MUŞ’TA KAR TATİLİ VAR MI?

Muş’ta okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama yapılır yapılmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

MUŞ HAVA DURUMU

Muş’ta hava en düşük -3 en yüksek 1 derece olacak. Devam eden kar yağışlarının 15 ile 20 cm arasında olması bekleniyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Karaman ve Niğde çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Mersin, Adana ve Hatay kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Mersin, Adana ve Hatay kıyılarında beklenen sağanak yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.