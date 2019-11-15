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  3. Muş'ta teröristlere ait 3 sığınak imha edildi

Muş'ta teröristlere ait 3 sığınak imha edildi

Muş'ta teröristlere ait 3 sığınak imha edildi

Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, 4-12 Kasım'da Varto ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda 3 sığınağın ele geçirildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sığınakta, 9 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan ateşleyici düzenek, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan tüp ve 31 pil, 6 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, birtakım leşker kıyafeti, 9 kilogram gıda ve 76 muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen sığınaklar kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve imhasına yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.  (AA)


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