Muş'ta teröre mühimmat darbesi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar kapsamında 23-24 Temmuz'da "Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Erdinç Aydın 2019/198" operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, "Yeşildal köyünün Çağlek mezrası kırsalında tespit edilen depo içerisinde, 25 bin adet 7,62 milimetre çapında AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı; 12,7 milimetre çapında uçaksavar mühimmatı, 900 metre elektrik kablosu, 30 blok haline getirilmiş pil, Sony marka kompakt anten, akım sağlayıcı cihaz, 2 örgütsel doküman, 2 demir testere kolu, 21 demir testere ucu, 8 takım teröristlerin giydiği kıyafet, 8 puşi, sırt çantası, uyku tulumu, cüzdan, 1 litre silah bakım yağı ele geçirildiği" bildirildi. Adli tahkikata başlanıldığı aktarılan açıklamada, terör örgütüne yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

AA