29 Mayıs 2020 Cuma 00:17 | Son Güncelleme:
Muş'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, G-3 piyade tüfeği, Belçika menşeli piyade tüfeği, 507 piyade tüfeği mühimmatı, 11 piyade tüfeği şarjörü, ruhsatsız av tüfeği ve silah temizleme aparatı ele geçirildi.
(AA)