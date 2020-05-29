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  3. Muş'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
29 Mayıs 2020 Cuma 00:17 | Son Güncelleme:

Muş'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Muş'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, G-3 piyade tüfeği, Belçika menşeli piyade tüfeği, 507 piyade tüfeği mühimmatı, 11 piyade tüfeği şarjörü, ruhsatsız av tüfeği ve silah temizleme aparatı ele geçirildi.

(AA)


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