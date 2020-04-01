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  3. Muş'ta koronavirüs önlemi: 3 köy karantinaya alındı

Muş'ta koronavirüs önlemi: 3 köy karantinaya alındı

Muş'ta koronavirüs önlemi: 3 köy karantinaya alındı

Muş'ta, 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirleri kapsamında, ikisi merkez biri Bulanık ilçesine bağlı olmak üzere toplam 3 köyün karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Yazla ve Alagün ile Bulanık ilçesine bağlı Yüzbaşı köyleri, yoğun İstanbul ve diğer illerden gelişler, bazı vatandaşların ev karantina kurallarına uymaması, geldikleri araçta Kovid-19 pozitif vaka çıkması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınmıştır. Sağlık ve diğer ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır.’’

(DHA)


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