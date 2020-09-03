Muş'ta korkutan deprem! Muş'a bağlı Korkut ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD saat 01.08'de gerçekleşen depremin derinliğini 11.37 km olarak paylaştı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 3.8 büyüklüğünde oldu. Deprem Muş, Bitlis ve çevre illerde de hissedildi.