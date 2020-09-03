03 Eylül 2020 Perşembe 01:26 | Son Güncelleme:
Muş'ta korkutan deprem!
Son dakika deprem haberi Muş'tan geldi. Muş'un Korkut ilçesinde saat 01.08'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD verilerine göre deprem 11.37 km derinlikte gerçekleşti. Deprem Bitlis gibi çevre illerden de hissedildi.
Muş'ta korkutan deprem! Muş'a bağlı Korkut ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD saat 01.08'de gerçekleşen depremin derinliğini 11.37 km olarak paylaştı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 3.8 büyüklüğünde oldu. Deprem Muş, Bitlis ve çevre illerde de hissedildi.