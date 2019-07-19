Muson yağmuru Düzce'yi vurdu

Düzce’nin Cumayeri İlçesi’nden geçen Melen Çayı, sağanağın etkisiyle taştı. Dokuzdeğirmen Köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasındaki yolun iki ayrı noktasında heyelan meydana geldi.

Köylere ulaşım kesildi. Bölgeye, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolların kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalan 8 kişinin kurtarılması için kriz merkezi oluşturuldu. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı askeri helikopterle bulundukları yerden alınan raftingciler, Sakarya’daki hastanelere kaldırıldı.

24 saatte 200 kg yağış

Tedaviye alınan rafting tesisi sahibi Davut Pirdal, “İnsanın ölümle burun buruna geldiği bir andı. Çatılara çıktık, sabaha kadar bekledik. Tesis diye bir şey kalmadı” dedi. Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca'da metrekaraye 24 saatte 200 kg üzerinde yağış düştüğü öğrenildi.

Fındık işçileri için seferberlik

Akçakoca’ya bağlı Dilaver Köyü’ne güneydoğu illerinden fındık toplamak için gelen 21 kişi de bulundukları evlerde mahsur kaldı. Askeri helikopterle bulundukları yerden alınan vatandaşlar 18 Temmuz Stadı’na getirilerek ambulanslarla hastaneye götürüldü.

7 kişi kayboldu

Akçakoca ve Cumayeri’nde 69 kişi kurtarıldı. Esmahanım Köyü'nde 7 kişi kayboldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "4'ü çocuk 7 kişinin kayıp olduğu ihbarı geldi" dedi.

Ereğli’de sel esareti

Zonguldak Ereğli’de önceki gece başlayan yağmur nedeniyle Kabasakal Deresi taştı, ev ve işyerlerini su bastı. Evlerinde mahsur kalan yaklaşık 45 kişi, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.