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28 Mayıs 2019 Salı 16:07 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 16:07

MÜSİAD'dan 'Pençe Operasyonu' mesajı! 'Bekliyor bizleri zafer Bismillah'

MÜSİAD'dan 'Pençe Operasyonu' mesajı! 'Bekliyor bizleri zafer Bismillah'

MÜSİAD, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a düzenlenediği 'Pençe Operasyonu' için destek mesajı yayınlandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda; "Bölgesel huzur ve barış için sınır ötesinde terör örgütü PKK’ya karşı başlatılan Pençe Operasyonunda görev alan kahraman Mehmetçiklerimize başarılar diliyoruz. Dualarımız sizlerle. Allah muzaffer eylesin." denildi. MÜSİAD destek mesajında Ozan Şemistan Elizamanlı'nın Zafer Bismillah türküsünü de paylaştı.

ZAFER BİSMİLLAH TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ

Atıldı dağlardan zafer okları,
Yürüdü ileri alplar Bismillah!
Ey cengin talihi bize yol ver, yol,
Bekliyor bizleri zafer Bismillah!
Ey cengin talihi bize yol ver, yol,
Bekliyor bizleri zafer Bismillah! 

 

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