Musafaha ne demek? Muanaka ne demek? Başkan Erdoğan'dan corona virüs uyarısı

Musafaha ne demek? Muanaka ne demek? sorularının yanıtı gündemde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan, 'Malum dünyada bir Corona Virüs salgını var. Bu ara muanaka, musafaha bunları erteleyelim. Bunu da özellikle ben sizlerden istirham etmiş olayım. Çünkü çok farklı bir salgın bu. Bir şeyi icra edelim derken bir başkasını kaybetmeyelim.' şeklinde açıklamada bulundu. Açıklamanın üzerine musafaha ve muanaka kelimelerinin anlamları araştırılmaya başlandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlardan bir isteğinin olacağını belirterek, şunları söyledi:

"O da şu; dünyada bir koronavirüs salgını var. Tabii ki şüphesiz ki bizde muanaka, musafaha çok çok önemli sünnettir. Diyanet İşleri Başkanımızla da bunları konuştuk. Bu ara muanaka, musafaha bunları erteleyelim. Bunu da özellikle ben sizlerden istirham etmiş olayım. Çünkü çok farklı bir salgın bu. Bir şeyi icra edelim derken bir başkasını kaybetmeyelim. Onun için de tokalaşmak vesaire bunları bu ara yapmayalım, erteleyelim. Önemli olan gönlümüzden geçendir. Kalbimizden geçendir. Onu yaptığımız sürece zaten musafahayı da yapmış oluruz, muanakayı da yapmış oluruz. Tüm şehitlerimizin ruhları için el-Fatiha."

MUSAFAHA NE DEMEK?

"Musafaha" gerek erkeklerin birbiriyle, gerekse de kadınların birbirleriyle, karşılaştıkları zaman selâmlaşmaları, hal-hatır sormaları, musafaha yapmaları, tokalaşmaları, kucaklaşmaları, birbirlerine güleryüz göstermeleridir. Musafahalaşmak İslâmî kardeşliğin bir icabıdır. Bu davranışların tamamı sadakadır ve ibadettir.

Karsılaşınca musafaha yapmak, kucaklaşmak Peygamberimizin hem sözlü, hem de fiilî bir sünnetidir. Peygamberimizin sünnet olan bu hareketini mutlaka erkekler tatbik edecek diye bir kaide yoktur. Bu sünneti mü'min erkekler yapabildikleri gibi, mü'min kadınlar da yaparlar Yalnız burada dikkat edilmesi gereken husus, kadınların kendilerine nikâhı düşebilecek erkeklerle musafaha yapmamalarıdır, bu caiz değildir.

MUANAKA NE DEMEK?

Muanaka, birbirinin boynuna sarılma, kucaklaşma anlamına geliyor.