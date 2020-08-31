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  3. Nitelikli saldırı suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan ihraç edildi
31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:43 | Son Güncelleme:

Nitelikli saldırı suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan ihraç edildi

Nitelikli saldırı suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan ihraç edildi

İçişleri Bakanlığı, Musa Orhan'ın 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildiğini açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 31.08.2020 tarihli 'Devlet memurluğundan çıkarma' cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edilmiştir' denildi.

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