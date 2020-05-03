Murat Dilmener kimdir, kaç yaşındaydı? Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti!

Murat Dilmener kimdir, kaç yaşındaydı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altında tutulan ünlü profesör, Koronavirüs'e yenik düştü. Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti. Murat Dilmener hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

MURAT DİLMENER KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?



Murat Dilmener, 1942 yılında Mardin'de dünyaya geldi. İstanbul Tıp Fakültesi'nde birçok öğrencinin yetiştirilmesinde katkısı çok büyük olan Murat Dilmener, yoksul hastalara verdiği destek ve onları ücretsiz tedavi etmesiyle tanınmaktaydı.

Murat Dilmener 4 çocuk sahibiydi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, 3 Mayıs 2020 tarihinde twitter hesabından Prof. Dr. Murat Dilmener'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Tükek paylaşımında, "Bir değerli hocamızı daha koronavirüs infeksiyonu nedeni ile kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum.” dedi.