Murat Bardakçı iğrenç satırlara ateş püskürdü: Yüzsüzce 'Kirli Gerçekçilik' diyor!

Habertürk yazarı Murat Bardakçı’dan pedofili içeren ifadelerle Türkiye’yi ayağa kaldıran Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı ve yayıncısına çok sert tepki geldi.

Bardakçı özetle şöyle yazdı:

Bu senenin 29 Mayıs’ında, yani fethin 565. yıldönümünde memleketin gündemine bakın: Tıynetini “sapık”, “ahlâksız”, “hayvan” vesaire gibi sıfatların bile ifadeye yetmeyeceği bir herifin karaladığı, “roman” olduğu söylenen ama romanla, edebiyatla, sanatla vesaire ile hiçbir alâkası olmayan çocuk pornosunu konuşuyoruz!

Mevcudiyeti ve iğrençliği yeni farkedilen malûm ifadeleri “kitap” diye karalayan adamın ismi bu vesile ile işitildi ve daha önceleri bol bol ödül aldığı da yine bu sayede öğrenildi. Ciddiyet taşıyan birkaçı müstesna, “ödül” bizde o ödülü verecek olanın reklâm vasıtasıdır! İsmini duyurmak isteyen vakıf, dernek, yayınevi, dergi, vesaire, kendi eş-dost çevresinden birilerini “jüri” yapar ve bu eş-dost güruhu ödülü, plâketi, bilmemneyi kendi eşine-dostuna dağıtır, böylece ödülü veren de, alan da gazetelerde tek sütunluk bile olsa haber olma imkânı bulur! Artık hemen her köşe başında dağıtılır hâle gelen ödüllerin ve “ödül” kavramının günümüzdeki vaziyeti budur!

YÜZSÜZCE ‘KİRLİ GERÇEKÇİLİK DERLER, SİZ BİLMEZSİNİZ’ DİYOR!

İş bu kadarla kalsa, iyi! Bu şekilde dağıtılan edebiyat ödüllerinden birine lâyık görülenler arasından kendini yazar zannedeni çıkıyor, bir yaşın altında, nerede ise “kundakta” denebilecek bir çocuk ile ilgili iğrençten de öte hayallerini utanmadan, sıkılmadan çalakalem çiziktiriyor ve “Sen ne halt ettin böyle?” diyenlere de yüzsüzce “Bu akıma ‘kirli gerçekçilik’ derler, siz bilmezsiniz” cevabını veriyor!

YAYINCISI DA AYNI KAFADA

Mâlûm pedofili yazarının enâniyete batmış yayıncısı da aynı kafada! Küstahça “Sizin o karga beyniniz Abdullah Şevki’yi, Alaattin Topçu’yu, Kurgu’yu kaldıramaz. O nedenle sizin linç kültürünüz tarihin her döneminde yenilgiye ve zavallılığa mahkumdur” diyor; yani bizlere hakaret edip “Okuduğunuzu anlamadığınız ve bu kitaptan tiksindiğiniz için salaksınız” deme cür’etini bulabiliyor! “Zümrüt Apartmanı” rezaletinin ardından şimdi kitabın sadece yazarının ve yayıncısının değil, kitaba bandrol veren Kültür Bakanlığı’nın da “suçlu” olduğunu söyleyenler var…

BU MESELEDE BAKANLIĞIN KABAHATİ YOKTUR

Bakanlık ne yapsın? Bandrol uygulamasının gerekçesi yayınları denetlemek değil, korsan baskıların bir nebze de olsa önüne geçebilmektir. Bandrol talep edilen kitapta yazılanlar kontrol edilmez, zira böyle yapılması apaçık “sansür”e girer ve dolayısı ile bu meselede Kültür Bakanlığı’nın kabahati yoktur! Kabahat, hattâ kabahatten de öte ahlâksızlık önce ikrah ettiren ifadeleri yazana, onun ardından da bu sapıklıklarını gözünü kırpmadan kitap haline getiren yayıncıya aittir.

KİRLİ EDEBİYATTA BÖYLE SAPIKÇA HİSLER KALEME ALINMAMIŞTIR

“Kirli edebiyat” gerçi birçok millette vardır ama böyle sapıkça şehevî hisler “gerçekçilik” diye gevelenerek değil, eski devirlerin tuhaf mizahî anlayışı doğrultusunda kaleme alınmışlardır. Ama hiçbiri kundaktaki çocuk düşünülmemiş, bu kadar edepsizce hayaller kimsenin hatırına gelmemiştir, hattâ bu rezaletlerin zirvesini teşkil eden antik Yunan metinlerinde bile böylesi yoktur!