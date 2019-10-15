Münbiç son dakika haberleri: Münbiç nerede? Münbiç haritası haberimizde..

Münbiç son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 595 oldu. Başkan Erdoğan, harekattaki yeni hedefin mesajını verdi: “Kobani’de Rusya’nın olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacak gibi... Münbiç konusunda da uygulama aşamasındayız.” . Bu haberlerden sonra Münbiç nerede? merak ediliyor. İşte yanıtı..

MÜNBİÇ SON DAKİKA HABERLERİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Türk İş Konseyi (DEİK) toplantısı için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye hareketi öncesi yaptığı basın toplantısında, Suriye’de Şam rejiminin, terör örgütü YPG’yle anlaşma yaptığı ve Münbiç ile Kobani’ye rejim askerlerinin gireceği yönündeki sorulara cevap verdi. Bu yönde söylentiler olduğunu ifade eden Erdoğan, Kobani’de Rusya’nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağını belirterek “Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız” dedi. Bakü’de DEİK toplantısında da Münbiç ve Kobani’yle ilgili açıklamalarını yineleyen Erdoğan, “Attığımız adımdan vazgeçmeyiz. Başladığımız işi kesinlikle tamamlayacağız” dedi.

MÜNBİÇLİLER GİRECEK

Başkan Erdoğan, “Amerika ile Münbiç konusundaki karşılıklı mutabakatımız, 90 gün içinde terör örgütleri Münbiç’i boşaltacaklardı. Fakat seneyi devirdik Münbiç boşaltılmadı. Yani Münbiç boşaltıldığında oraya Türkiye olarak biz girmeyeceğiz ki. Oranın gerçek sahipleri olan Arap kardeşlerimiz. Oranın sahipleri, aşiretler ki onlarla görüşmelerimiz oldu. Onlar oraya girecek ve bizim de bu konudaki yaklaşımımız onların oraya girmesi ve onların güvenliğini sağlamak” diye konuştu.

Erdoğan, ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in “Amerikan askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden çekmeyi konuştukları”na ilişkin açıklamasını nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya, “Yaklaşım olumlu bir yaklaşım. Şu anda bu yaklaşım geçerliliğini koruyor. Aksi bir gelişme yok.” yanıtını verdi.

DHA'nın haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı´nda Tel Abyad ve Resulayn´da kontrolün sağlanmasının ardından, bordo bereliler ve komandolar Münbiç´e takviye güç olarak ilerlemeye başladı. Barış Pınarı Harekatı başladığı sıralarda Suriye Milli Ordusu Güçleri de Cerablus´tan Münbiç sınırına doğru konuşlandı. Harekâtta öncelikli olan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındıran TSK birlikleri, dün geceden itibaren, Münbiç ilçe merkezinde de kontrolün sağlanması için hazırlıklara başladı.

MÜNBİÇ NEREDE?

Münbiç, Halep ilinde Fırat nehrinin 30 km batısında yer almaktadır. Türkiye'ye ise yaklaşık 40 km mesafede yer alıyor.

Suriye’nin kuzeyinde yer alan Münbiç kenti, Türkiye’ye yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunuyor. İç savaş öncesi yapılan nüfus sayımına göre, kentte yaklaşık 100 bin kişi yaşıyordu. Hem Arapların hem de Kürtlerin yaşadığı Münbiç 2012 yılında Özgür Suriye Ordusu’nun denetimine geçti.

Daha sonra 2014 yılında DAEŞ, kentin kontrolünü ele geçirdi. Böylece, DAEŞ; silah, lojistik destek ve savaşçı geçirmek için kullandığı en önemli geçiş noktalarından birisini kaybetmiş oldu. Ağustos 2016’da ise yaklaşık iki ay süren bir kuşatmanın ardından Kürt grupların oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı Münbiç Askeri Konseyi, ABD’nin de desteğiyle kenti DAEŞ’den geri aldı.

MÜNBİÇ HARİTA