Ramazan'da mukabele kaçta başlıyor? Mukabele hangi kanalda, saat kaçta? Diyanet Tv 2020 mukabele saati

Mukabele hangi kanalda, saat kaçta? Ramazan'da mukabele kaçta başlıyor? Diyanet Tv 2020 mukabele saati hakkında araştırmalar hız kazandı. Mukabele, bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesidir. Mukabeleyi televizyondan da takip etmek mümkündür.

MUKABELE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?



Diyanet TV'de her gün saat 15:00'da mukabele programı yayınlanıyor.

Diyanet TV’den mukabele geleneğine önemli bir katkı… Ünlü hafızlar; Kerim Öztürk, Yunus Balcıoğlu, Ferruh Muştuer, Ali Derman ve Metin Çakar’ın kıraati, tarihi yarımadanın beş büyük camiinden yankılanıyor.

5 Cami 5 Kurra Mukabele programı, Diyanet TV ekranlarında.

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Kanal 7'de 23 Nisan'dan itibaren saat 04:30'da mukabele programı ile ekranlara gelecek.

MUKABELE NEDİR?

Mukâbele: Karşılık, cevap anlamlarına gelmektedir. Kur’an literatüründe mukabele: Cebrâil aleyhisselâm-ın her sene Ramazan ayında Peygamber Efendimize sallâllâhu aleyhi ve selleme gelerek Kur’an-ı Kerim’i karşılıklı müzakere etmelerini, birbirlerine okumalarını ifade eder. Ramazân-ı Şerîf’in en mühim vasfı, bir Kur’ân-ı Kerîm mevsimi olmasıdır. Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem her Ramazan Cebrâil’le birlikte o zamana kadar nâzil olan Kur’ân’ı mukâbele usûlüyle karşılıklı okurlardı. Ömrünün son ayında ise iki kere tekrarladılar.

İbni Mes’ûd radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)

MUKABELE NASIL OKUNUR?

Mukabele karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesi anlamına gelen mukabele okumanın adabı sırasıyla şu şekilde olmalı: Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek. Kur'an'ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak. Kıbleye yönelmek.

Allah Teala'nın: "Kur'an okuyacak olduğun zaman,kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" ayeti (Nahl, 98) mucebince Kur'an okumaya başlarken euzü çekmek. Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekmek. Okunan Kur'an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek. Sesi güzelleştirmek ve Kur'an'ı tane tane okumak. Aceleci davranmamak. Med kaidelerine uymak.