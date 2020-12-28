Muhsin Yazıcıoğlu suikastında yeni detay: Gizli tanık "psikiyatri hastası" çıktı

Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin ölümüne ilişkin FETÖ suikastına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylara ulaşıldı. 2009 yılında isimsiz ihbarla yakalatılan bir kişinin Ergenekon tutuklusu Hurşit Tolon'un sözde tetikçisi olduğu, cebinden ise "Muhsin Yazıcıoğlu'nun uçak şirketinin sahibini araştır, gereğini yap" şeklinde not çıktığı, bu kişinin ise psikiyatri hastası olan Emrah P. olmasına rağmen dosyaya tanık olarak konulduğu ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin ölümüne ilişkin FETÖ suikastına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sistemli olarak soruşturmaya adı karışan FETÖ üyesi polis ve askerleri koruyup, suikastı o dönem yürütülen Ergenekon soruşturmalarına örgüt eylemi olarak eklemeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.

SUİKAST ERGENEKON SORUŞTURMASINA SOKULMAYA ÇALIŞILDI

Yazıcıoğlu ailesinin ve avukatların yaptığı şikayet başvuruları üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 yıldır yürüttüğü soruşturmada FETÖ'nün Yazıcıoğlu suikastını örtüp, olayla Ergenekon dosyası arasında bağlantı kurmaya çalışarak kurmaca ifadelerle kumpas soruşturması yürüttüğü belirlenmişti.

Fetullah Gülen'in talimatıyla hareket eden özel yetkili örgüt üyesi savcıların kumpası, o dönem gizli tanık olan şüphelilerin yeniden ifadelerinin alınması ve isimlerinin belirlenmesiyle netlik kazandı.

Dinlenen Beydağı kod adlı gizli tanığın, Ümraniye'de çıkan el bombaları ile Elbistan'da yol kenarında bulunan mühimmatla ilgi kurarak suikastın Ergenekon soruşturmasına sokulmaya çalışıldığı belirtildi.

GİZLİ TANIK "PSİKİYATRİ HASTASI" ÇIKTI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen isimsiz ihbar mektuplarından birinde bir kısım üst düzey kamu görevlilerinin olaydan sorumlu oldukları olayın Maraş Ergenekonuyla bağlantılı olduğunun belirtildi.

6 Ağustos 2009'da İzmir Emniyet Müdürlüğü 155 ihbar hattına eşkal veren isimsiz kişinin, Emrah P.'nin Ergenekon tutuklusu Hurşit Tolon'un tetikçisi olduğu ve eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi.

Emrah P.'nin yapılan üst aramasında el çantasındaki not defterinde "Muhsin Yazıcıoğlu'nun uçak şirketinin sahibinin şirketini araştır, gereğini yap" şeklinde kendi kendine yazdığı not bulundu.

Bu kişinin yakalanmasıyla "Yazıcıoğlu'nun ölümü ile Ergenekon ile bağlantı kurulmaya çalışıldığı" belirlendi.

Hakkında araştırma yapılan Emrah P.'nin psikiyatri hastası raporu bulunduğunun, buna rağmen soruşturma dosyasına eklendiği belirtildi.

2013 yılındaki isimsiz bir başka ihbar mektubunda ise, sonradan FETÖ ile irtibatlı olduğu ortaya çıkan Rafet A.'nın da gizli tanık olarak dosyaya konulduğu belirlendi.