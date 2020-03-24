Muhsin Yazıcıoğlu ne zaman öldü? İşte ölümünün 11. Yılında Muhsin Yazıcıoğlu sözleri…

BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 11. Ölüm yıl dönümünde anılmaya başladı. Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, Kahramanmaraş’ta helikopter düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Muhsin Yazıcıoğlu ölüm tarihi ve sözleri ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde…

MUHSİN YAZICIOĞLU NE ZAMAN ÖLDÜ?

Muhsin Yazıcıoğlu yerel seçimler öncesi partisinin mitingi ardından Çağlayancerit üzerinden Yozgat’a giderken helikopter düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti. 25 Mart 2009’da Keş Dağı’na düşen helikopterin içinde; BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş de bulunuyordu. Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 11. Ölüm yıl dönümü için bu yıl düzenlenecek anma etkinlikleri, korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. Sevenleri Yazıcıoğlu'nu dualarla anıyor.

MUHSİN YAZICIOĞLU SÖZLERİ

Yazıcıoğlu’na ait sözler ise araştırılıyor. İşte Muhsin Yazıcıoğlu’nun 9 sözü;

“Ben devlete millete kurşun sıkanlara değil, ben okumak istiyorum diyenlere af istiyorum.”

“Firavun’a karşı çıkmak yetmez, Musa’nın yanında olmak gerekir.”

“Türkiye, İran olmaz. Türkiye Cezayir olmayacak. Türkiye’nin Suriye olmasına da biz müsaade etmeyeceğiz.”

“Milletine namlusunu çevirmiş tankı asla selamlamayız.”

“Bizim milliyetçiliğimiz ete, kemiğe, kana veya ırka değil; kültüre dayanır.”

“Bir kar tanesi olsam Mekke’ye düşmek isterdim.”

“Bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bir dünya için; bu kadar fırıldak olmaya gerek yok.”

“Ölüm inançsız insanlar için korkunç bir sondur ama inananlar için ne kadar zevkli bir başlangıçtır.”