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  • Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Taburcu olmaya hazırlanıyor
30 Kasım 2020 Pazartesi 12:05 | Son Güncelleme:

Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Taburcu olmaya hazırlanıyor

Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Taburcu olmaya hazırlanıyor
DHA

Muhittin Böcek taburcu oluyor. 64 gün yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kısa süre içinde taburcu edileceği bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kısa süre içinde taburcu edileceğini açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre, Hastane odasında Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret eden Prof. Dr. Özkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sabah saatlerinde ziyaret ettim. Kendisi bomba gibi. Taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Başkanımız sağlık çalışanlarımıza teşekkür etti ve bir an önce görevinin başına geçmek istediğini söyledi. Her şey dilediği gibi olsun" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de yoğun bakıma alınan ve 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı. Başkan Böcek'in kısa süre içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

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