Mühendis maaşları 2019 ne kadar oldu? Zamlı mühendis maaşları

Mühendis maaşları 2019 ne kadar oldu? yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilerin , memur ve memur emeklilerinin aylıklarına zam geldi. TÜİK tarafından veriler bugün saat 10:00'da sitesinde yayımlandı. Bugün açıklanan 2019 Haziran enflasyon oranından sonra zamlı yeni mühendis maaşları merak ediliyor. Mühendis maaşları 2019 ne kadar oldu? diye merak ediyorsanız işte zamlı mühendis maaşları..

MÜHENDİS MAAŞLARI 2019 NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2019’un ilk yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 5.01 arttı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2019’un ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 5.01 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak. Böylece Mühendis ve emekli Mühendis maaşlarına da yüzde 6 oranında zam yapılacak.

MÜHENDİS VE EMEKLİ MÜHENDİS MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerine yapılacak yüzde 6'lık zam oranının ardından Ocak ayından bu yana 3 bin 568 lira alan emekli Mühendis, yılın geri kalanında3 bin 782 lira aylık alacak. Ocak ayından bu yana 6 bin 274 lira maaş alan çalışan Mühendis ise artık 6 bin 651 lira maaş alacak.

TÜİK HAZİRAN ENFLASYON VERİLERİNİ AÇIKLADI

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 0,95 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,99 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde , maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,99'dan fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 5 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10,19 gerçekleşmiş ve söz konusu dönem için yüzde 6,73 enflasyon farkı ortaya çıkmıştı. Böylece memurlar, ocak ayında toplamda yüzde 10,73 zam almıştı.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin, yüzde 0,08 artmasını öngörüyor.