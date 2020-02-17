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  3. Muhasebeci her şeyi anlattı: Yalova'da ihaleler karambole gitmez

Muhasebeci her şeyi anlattı: Yalova'da ihaleler karambole gitmez

Muhasebeci her şeyi anlattı: Yalova'da ihaleler karambole gitmez

Yalova’daki rüşvet çarkının kilit ismi Mali İşler Sorumlusu Reşat Elgin ifadesinde, “Yalova Belediyesi’nden karambole ihale alan olmaz. Yabancı firmalara zorluk çıkarılır” dedi.  

Devrim TOSUNOĞLU

Yalova Belediyesi’ndeki 20 milyon TL’lik dolandırıcılık ve zimmete para geçirme soruşturmasının baş aktörü Reşat Elgin’in ifadesinden CHP’li belediyenin ihale yolsuzlukları çıktı. Elgin ifadesinde “Belediyemizin ihaleleri yüksek ve karlı meblağlardır. Karambolden ihale alan hiçbir firma olmaz. İhaleler belediye tarafından istenilen kişiye veya firmaya verilir. İhaleye yabancı bir firma katılırsa bir bahane bulunup iptal edilmeye çalışılır. İptal edilmezse bir şekilde firmaya zorluk çıkartılır. Ödemelerde problemler yaşatılır” dedi. Elgin’in ifadeleri üzerine Yalova belediyesinin ihaleleri mercek altına alındı.  

20 MİLYON TL KAÇIRDI 

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü son dönemin en büyük yolsuzluk soruşturmasında her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Yalova Belediyesi’ndeki zimmete para geçirme olayı, Mali İşler Müdürlüğü’nde çalışan, Reşat Elgin’in 20 milyon TL’yi zimmetine geçirip kayıplara karışmasıyla ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yakalanan Elgin’in ifadesinde belediyede dönen ihale yolsuzluğu ile ilgili de çok çarpıcı detaylar verdiği ortaya çıktı.  

PARAYI ODASINDA VERDİM 

Elgin ifadesinde Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in kayıt dışı para trafiği artık rutin günlük işler gibi rahat bir şekilde yönettiğini de anlattı. Elgin şunları söyledi: “Her gün Halit Güleç’in odasına giderdim. O da sekreteri Bahar Taşkömür de olurdu.  Bir gün yine rutin olarak yarın yapılacak işlemlerin listesini verdi. Ben kendisine ‘Başkanım, bu çıkan hatalı işlemlerle ilgili fazla ödenen paraların konusu ne olacak’ diye sordum. O da bana hitaben ‘Bir şey olmaz, sen işlere devam et’ dedi. Ben de bunun üzerine odadan çıktım. Bekir Bilgi’den aldığım paraların birçoğunu Halit Güleç’e odasında teslim ettim. Bunların birçoğu da sekreter Bahar’ın yanında oluyordu. Bu usulsüz ödemeler o kadar rutin hale gelmişti ki başkan yardımcımızın odasında kimin olduğunun önemi yoktu.”  
 


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