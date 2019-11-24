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  3. Muharrem İnce'nin ortak açıklama önerisine Kılıçdaroğlu'ndan ilginç yanıt: Sizinle sonra görüşeceğiz

Muharrem İnce'nin ortak açıklama önerisine Kılıçdaroğlu'ndan ilginç yanıt: Sizinle sonra görüşeceğiz

Muharrem İnce'nin ortak açıklama önerisine Kılıçdaroğlu'ndan ilginç yanıt: Sizinle sonra görüşeceğiz

Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü iddia edilen Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak ortak açıklama yapmayı önerdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun ise İnce'ye "Sizinle sonra görüşeceğiz" diyerek teklifi reddettiği öne sürüldü.

Cumhuriyet'in haberine göre, Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın tartışma yaratan yazısının ardından Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak birlikte bir açıklama yapmayı önerdi. İnce'nin "Bu tartışma partiyi yıpratacak. Gerekirse ben sizin yanınıza geleyim görüşelim. Gazetecilerin karşısına çıkalım, bu konuda bir açıklama yapalım” dediği belirtildi.

Kılıçdaroğlu ise İnce’ye “Sizinle sonra görüşeceğiz” diyerek görüşmeyi sonlandırdı.


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