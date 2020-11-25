Muharrem İnce'den yeni parti sinyali

Muharrem İnce muhalefetin, memleketin her kesimine ulaşamadığını belirtti. Partisinin gitgide güçsüz konuma düştüğünü dile getiren İnce, "Ocak sonunda kadromuzun tümüyle ortaya çıkacağız ve diyeceğiz ki 'Bizim yolumuz budur.'" dedi.

Haber Global'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Muharrem İnce, partisinde 40 yılının geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Benim CHP ile bir problemim yok. Ben 'Altı Ok'a inanıyorum. 40 yılım burada geçmiş. Son 3 ayda tartıştıklarımıza bakın: Atatürk diyemeyen CHP'li il başkanı, Azerbaycan'la ilgili çelişkili açıklamalar, ABD'den demokrasi dilenme..."

YENİ PARTİ SİNYALİ

CHP'nin, memleketin her kesimine ulaşamadığını ve halka inemedini öne süren İnce, "CHP'yi düzeltebilirsek düzelteceğiz yoksa parti kuracağız. Şehir şehir gezip dinliyoruz. Pandemi döneminde zor oluyor. Doğru yapmışız ki CHP de gezmeye başladı. Ama deniz kenarlarını gezmeye başladılar. Yoksul kesime gidemediler." diye konuştu.

Ocak ayı sonunda kadrolarının tümüyle ortaya çıkacaklarının altını çizen İnce, "Diyeceğiz ki: Bizim yolumuz budur. Şu ana kadar gördüğüm şu... İnsanlar diyorlar ki 'Biz bu iktidardan da bu muhalefetten de memnun değiliz. Parti kur'." ifadelerini kullandı.