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12 Kasım 2020 Perşembe 00:56 | Son Güncelleme:

Muharrem İnce'den sert tepki: Yalanların kurgu merkezi CHP

Muharrem İnce'den sert tepki: Yalanların kurgu merkezi CHP

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında CHP tarafından üç ayda bir iftiraya uğradığını söyleyerek, "Yalanın kurgu merkezi CHP." ifadelerini kullandı.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında CHP tarafından üç ayda bir iftiraya uğradığını söyledi.

İnce, mevcut CHP yönetimi ile siyaset yapma imkanı kalmadığını söyledi. 

CHP'de kalmayı, CHP'yi düzeltmek için sonuna kadar deneyeceğini belirten İnce, üç ayda bir kendisine iftira atıldığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Seçim gecesi başladılar yalanları. Yalanın kurgu merkezi aynı yer: CHP Genel Merkezi. Seçim gecesi yalanlarının kurgu merkezi orası. İftiranın kurgu merkezi orası." 
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