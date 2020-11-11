Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: iftira atıyor

Muharrem İnce, ‘parayla parti kurma’ iddialarıyla ilgili, “Kastedilen ben değilimsem kim?” diye sordu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine 3 ayda bir iftira attığını söyleyen İnce “Saray’a giden bir CHP’li vardı. Sayın genel başkan ‘biliyorum var’ dedi. Ben bunu yazan gazeteciye dava açtım. Genel Merkez açamadı” dedi.

