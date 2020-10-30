Muharrem İnce Memleket Hareketi'ne katılan isimleri açıkladı
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Memleket Hareketi'ne katılan isimleri açıkladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla dertlerinin olmadığını belirten İnce, "Memleket derdimiz var bizim. Adaylığa daha çok var bakarsın başkası olur. Derdimiz, geleceğimiz, derdimiz çocuklarımız." dedi.
Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce neler yapacaklarına ilişkin açıklamalarda bulunarak kurucular kurulundaki isimleri açıkladı.
DHA'da yer alan haberde İnce, "Parası olan sağlıklı yaşar düzenini bozup, herkes için eşit sağlık sistemini yapacağız" ifadelerine yer vererek şu açıklamalarda bulundu:
"Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmayan bir Türkiye istiyoruz. Kendiliğinden yıkılmayan binalarda yaşamak istiyoruz. Göçmen ve mültecilerin güle oynaya kendi ülkelerine dönmelerini istiyoruz. Bağımsız bir Merkez Bankası yönetimi istiyoruz. İşsizliğin kalıcı çözümü için tüketim değil üretim politikasına dayalı istihdam politikası istiyoruz. Girişimciler için adil rekabet düzeni istiyoruz. Katma değer üreten firmaların finansmana erişimini istiyoruz. Turizmde yeni bir Türkiye markası yaratmak istiyoruz. Kendi kendine yetebilen ve doğal kaynaklarını koruyabilen bir ülke olmak istiyoruz. Emeklilerin maaşlarını işsiz çocuklarıyla paylaşmak zorunda kalmadığı bir memleket istiyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı olmayan bir memleket istiyoruz. Bütün öğrencilere laik, bilimsel eğitim istiyoruz. Okullara öğretmenlerle öğrencilerle buluşturmak istiyoruz. Teknoloji üreten bir ülke istiyoruz. Hızlı internet istiyoruz. Kız çocuklarının erken yaşlarda evlendirilmediği bir memleket istiyoruz. Çocuklara en az bir dil öğretmek istiyoruz."
KURUCULAR KURULU
Ahmet Özalp Siyaset Bilimi Profesörü
Ali Rıza Büyükuslu, İşletme Profesörü Eski Rektör
Ali Tunçcan, Uçak mühendisi
Alper Karaoğlan, Tıp profesörü
Ayber Yağız, Endüstriyel Tasarımcı
Ayşe Özsoya Sarıkamışlı, Avukat
Aykut Demiray, Bankacı
Barış Tuzlumbay, Tıp Profesörü
Berk Hacıgüzeller, Finansal Danışman
Berna Bütüner Karadeniz, siyaset bilimci
Bilim Neyaptı, İktisat Doçenti
Burak Hasar, Diş Hekimi
Cüneyt Oğuz, Yatırım Bankacısı İş İnsanı
Çiğdem Bayraktar Örp, yazar yayıncı
Ebru Arıkan, İş insanı eğitimci
Erkin Şahinöz, FED eski ekonomisti, toplum bilimci
Gürbüz Evren, Kalkınma uzmanı
Hüseyin Baraner, Turizmci
Hüseyin Ercüment Değer, Avukat
İlhan Düzyürek, Yönetici