Muharrem İnce canlı yayında açıklama yaptı

Muharrem İnce canlı yayını vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun "Külliye'ye giden CHP'li" kumpasıyla ilgili flaş açıklamalar geliyor. İnce düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.

MUHARREM İNCE CANLI YAYINI

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun "Külliye'ye giden CHP'li" kumpasıyla ilgili flaş açıklamalar geldi. İnce, iddialara ilişkin "Bu dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir. CHP Türkiye'de temiz siyase iddiasında ise önce bu pisliği temizlemelidir. Arınma, temizlik buradan başlayabilir" diyerek çok sert tepki gösterdi.

İşte İnce'nin konuşmalarından satırbaşları;

Yaklaşık beş gündür Türkiye bu konuyu konuşuyor. Ben bunun böyle olacağını tahmin ettim. Bu yalan haber çıkınca hissettim, burada bir tezgah var dedim. Arkadaşlara dedim ki bir twit atalım bir komplo var diyelim dedim. Sonra sayın Genel Başkan bir TV kanalına çıktı ve oraya çıkınca gazeteci sordu. "Siz saraya giden bir CHP'li var ne diyorsunuz?" dedi. "Şaşırmadım. Doğrudur ama ismi açıklayamam" dedi. Demek ki önceden biliyor!

KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM GELEYİM DEDİM!

Sayın genel başkana 11.23'de telefon açtım. 14 dakika sonra geri dönüş yaptı. 8 dakika 19. saniye kendisiyle konuştum. Dedim ki "Burada bir yalan var. Partimiz yara alacak. Yanınıza geleyim. Birlikte görüntü verelim. Hiçbir CHP'li bunu yapmaz. Bir kere bu kişi ben değilim. Gel bu badireyi atlatalım. Parti yara alacak. Kaptan sizsiniz geleyim" dedim. "Tamam haber vereceğim sana dedi" haber falan vermedi.

BURADA BİR TEZGAH VAR

Bir tezgah var ortada ve sorumluları açığa çıkarılmalıdır.

SEÇİM DEDİKODULARININ HEPSİ CHP GENEL MERKEZİNDE ÜRETİLDİ

24 Haziran akşamından bu yana başlayan bir kampanya var. Seçim akşamı enredeydi? Yok alkollüydü! Yok baskı altındaydı. Hakkımda çıkan dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezinde üretilmiştir. Bunların Muharrem İnce'den bu kadar çekinmeleri bana gurur veriyor. Madem siyasette en güçlü dönemdeymiş niye bu kadar uğraşıyorsun o zaman?

ÖNCE BU PİSLİĞİ TEMİZLEYİN

CHP Türkiye'de temiz siayset iddiasında ise önce bu pisliği temizlemelidir. Arınma, temizlik buradan başlayabilir.