Muhammed Mursi nereye defnedildi? Son dakika Muhammed Mursi haberleri

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. "Muhammed Mursi neden öldü?","Muhammed Mursi nereye defnedildi? diye merak edilmeye başladı. Mursi 2012'de Mısır'da halkoyuyla seçilmiş, ertesi yıl darbeyle devrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mursi için "Emrihak vaki olmak suretiyle şehit oldu" dedi. Mısır yönetimine yakın El-Yevm es-Sabi gazetesi Mursi'nin naaşının gerekli işlemler için hastaneye sevk edildiğini aktarılmıştı. Yerel saatle 05.00'te Muhammed Mursi'nin defnedildiği açıklandı.

MUHAMMED MURSİ NEREYE DEFNEDİLDİ?

Mursi'nin cenazesi, Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler'in (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verildi.Muhammed Mursi'nin defni esnasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yerel saatle 05.00'te yapılan define törenine, Mursi'nin ailesi ve avukatlarının dışında kimse katılmadı.

MUHAMMED MURSİ'NİN SOZ SÖZLERİ!

Mursi'nin avukatı Abdulmunim Abdulmaksut, yaptığı açıklamada, duruşma salonundaki sanık kafesinde bulunan Mursi'nin son konuşmasında yargılanma sürecini eleştirdiğini söyledi. Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı'nın, "Şu ana kadar mahkemede neler olup bittiğini anlamıyorum. Avukat görmüyorum. Medya görmüyorum. Ortada bir mahkeme de görmüyorum. Mahkemenin görevlendirdiği avukat da beni savunacak bir bilgiye sahip olmayacak." dediğini kaydeden Abdulmaksut, Mursi'nin bir şiire atıfta bulunarak "kendisine zulmetse de ülkesine bağlı olduğunu" söylediğini aktardı.

Abdulmaksut, Mursi'nin ayrıca şu ifadeleri kullandığını kaydetti:

"Mahkemeden gizli bir duruşma istemiştim. Mahkeme reddetti. Bitti, bu mahkemenin kararı. Ancak ülkemin güvenliği, selameti ve egemenliği için benimle mezara gidecek sırlarım var."

MUHAMMED MURSİ NEDEN ÖLDÜ?

Mısır'ın devlet televizyonunda yapılan açıklamada, Muhammed Mursi'nin kendisine açılan casusluk suçlamasına ilişkin davanın duruşmasında öldüğü kaydedildi. Mursi'nin mahkeme oturumu bittikten hemen sonra bayıldığı öğrenildi.

MUHAMMED MURSİ'NİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINACAK!

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle bugün tüm merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kıldırılacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından, Mursi için yurt genelindeki tüm il ve ilçe müftülüklerine, gıyabi cenaze namazı kıldırılması için yazı gönderildi.

Gıyabi cenaze namazı, bugün yurt genelindeki tüm merkezi camilerde öğle namazını müteakip kılınacak. Ali Erbaş, Hacı Bayram Camisi'ndeki gıyabi cenaze namazını bizzat kıldıracak.

MUHAMMED MURSİ KİMDİR KAÇ YAŞINDADIR?

Mısır'da darbe sonrasında yönetimden el çektirilen Muhammed Mursi, ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk ve tarihinin 5'inci cumhurbaşkanıdır.

Tam adı Muhammed Mursi İsa el Eyyat olan Mısır Cumhurbaşkanı, 8 Ağustos 1951 tarihinde, ülkenin kuzeyindeki Şarkiye ilinde doğdu.

İlk eğitimini memleketinde alan Mursi, daha sonra Kahire Üniversitesi'nde mühendislik okudu. Eğitimine ABD'de devam eden Mursi, 1982 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde mühendislik doktorasını tamamladı. Northridge Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde 1985 yılında doçent olan Mursi, daha sonra ülkesine dönerek akademik çalışmalarını Zagazig Üniversitesi'nde sürdürdü.

Muhammed Mursi'yi Mısır cumhurbaşkanlığı koltuğuna ulaştıracak politik kariyeri Müslüman Kardeşler Hareketi içerisinde 2000 yılında başladı. Müslüman Kardeşler'in yasal olarak seçime katılmaları mümkün olmadığından parlamentoya bağımsız siyasetçi olarak girdi ve 2000-2005 yılları arasında milletvekili olarak görev yaptı.

Hüsnü Mübarek'in devrildiği 2011 yılındaki ayaklanmaya muhalif olarak destek veren Mursi, daha sonra Müslüman Kardeşler'in kurduğu Hürriyet ve Adalet Partisi'nin başkanı seçildi.

2012 Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Müslüman Kardeşler'in aday gösterdiği Hayrat Şatır'ın adaylığı düşünce, yerine Muhammed Mursi seçildi.

İlk turda yüzde 25.5 oy aldı ve ikinci tura girmeye hak kazandı. İkinci turda da oyların yüzde 51.73'ini alarak Mısır'ın 5'nci ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı oldu.

Mursi'nin Cumhurbaşkanı seçilmesinin yıl dönümü olan 30 Haziran'da başlayan eylemler sonrasında 3 Temmuz'da Mısır ordusu yönetime el koydu. Mursi ise darbeyi kabul etmediğini açıkladı ve direnme çağrısında bulundu. Darbe sonrasında Muhammed Mursi'nin gözaltına alındığı açıklandı.