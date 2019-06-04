Muhalif haber sitesi Ahval, Elif Şafak üzerinden Türkiye'ye karşı algı operasyonu yürüttü

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Pedofili ifadeler içeren Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki ve yayıncısı Alaattin Topçu’ya soruşturma açılmasının ardından, gözler Elif Şafak’ın Mahrem isimli kitabına çevrilmişti. Elif Şafak’la ilgili herhangi bir hukukî süreç başlatılmamış olmasına rağmen kolları sıvayan İngiliz ve Amerikan medyasının yanı sıra dış kaynaklarca finanse edilen muhalif haber sitesi Ahval ise, Türkiye karşıtı karalama kampanyasına imza attı.

Abdullah Şevki’nin soruşturmasıyla ilgili haberlerinde Elif Şafak üzerinden algı operasyonu yürüten İngiliz Guardian gazetesi, Amerikan PEN ve Yavuz Baydar yönetimindeki Ahval haber sitesi, “Abdullah Şevki’nin soruşturmasının, Elif Şafak’ın kitaplarının incelenmesine kadar vardığını” kaleme aldı.

İngiliz Guardian’ın “Elif Şafak’a soruşturma açıldığı” yalanını ortaya atmasının ardından algı operasyonundan geri kalmak istemeyen Ahval haber sitesi, söz konusu yalanı sahiplenircesine “Guardian, Ahval’den alıntı ile yazdı” başlığını attı. Amerikan PEN ise, Türkiye’ye yönelik bu operasyonu bir adım ileriye taşıyarak Türkiye’yi kınayan bir açıklama yayımladı.

Abdullah Şevki’nin Zümrüt Apartmanı kitabının ardından Elif Şafak’ın Mahrem isimli kitabının gündeme gelmesinin ardından BBC’ye açıklamalarda bulunan Elif Şafak, hem rezilliğini savunmuş hem de Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunmuştu.

Son olarak Guardian’a bir demeç veren Elif Şafak, “Türkiye’de bir cadı avı yaşandığı” yalanı üzerinden Türkiye karşıtlarının ekmeğine yağ sürmüştü. Bunun üzerine bir açıklama yapan İngiliz PEN ise, pedofili içerikli satırları ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirerek “Türkiye’deki ifade özgürlüğünün kısıtlanmasından büyük endişe duyduklarını” açıklamıştı.

SÖZ KONUSU ELİF ŞAFAK OLUNCA, PEDOFİLİ MASUMLAŞIYOR MU?

Zümrüt Apartmanı kitabında yer alan pedofili içerikli çirkin ifadelerden dolayı Abdullah Şevki ve yayıncısı Alaattin Topçu hakkında soruşturma başlatılırken, Türkiye karşıtı medya kuruluşlarının gözde isimlerinden olan Elif Şafak’ın benzer satırları canhıraş biçimde savunulmaya çalışıldı.

En az Abdullah Şevki’nin kaleme aldığı iğrençlikteki ifadeleri Mahrem isimli kitabında satırlarına taşıyan Elif Şafak, “bir edebiyatçı olarak tam da kurbanın yanında yer aldığını” ve bunun bir sanat olduğunu savundu.

ARTIK EDEBİYATTA PEDOFİLİ SANATI MI VAR?

Abdullah Şevki ve yayıncısı hakkında soruşturma başlatılmış olmasına rağmen Elif Şafak ve yayıncısı olan Doğan Kitap hakkında herhangi bir hukukî işlem başlatılmaması, “Artık edebiyatta pedofili sanatı akımı mı var?” sorusunu akıllara getirdi.