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  3. Muhalefetten IMF'yle gizli buluşma

Muhalefetten IMF'yle gizli buluşma

Muhalefetten IMF'yle gizli buluşma

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile İYİ Partili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ın IMF yetkilileriyle gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıktı. 

Hükümeti ‘IMF ile anlaştı’ iddialarıyla suçlayan muhalefet partilerinin milletvekillerinin gizlice IMF yetkilileriyle buluştuğu ortaya çıktı. Ankara Hilton Otel’de yapılan toplantıya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz’ın dikkat çekmemek için farklı kapılardan giriş yaptığı görüldü. 

Aydınlık gazetesinde yer alan haber ve görüntülere göre, IMF Türkiye Temsilciliği görevini devralan Ben Kelmanson ile gizli toplantı yapmak üzere iki isim özel bir odaya alındı. 

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