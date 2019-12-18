Muhalefeti terletecek 'Tank Palet' soruları! AK Parti'li Akbaşoğlun'dan CHP'li Özkoça'ya hodri meydan

TBMM'de devam eden 2020 Bütçe Görüşmelerinde, AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında Tank palet fabrikası üzerinden tartışması yaşandı.

Genel Kurul’da konuşma yapan CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, "Vatan topraklarının, silah fabrikasının Katar'a peşkeş çekildiği" iddiası üzerine söz alan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bunun külliyen iftira olduğunu, aynen iade ettiğini söyledi. Akbaşoğlu, "Katar değil, Almanya, İngiltere, İsrail, Otokar alsaydı başka bir şey mi söyleyecektiniz? Siz tankların üretilmesine, teröristlerin yok edilmesine mi karşısınız?" sorusunu yöneltti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, tank palet fabrikasıyla ilgili hiç ihale yapılmadığını, ihalenin ALTAY tankıyla ilgili olduğunu belirtirken, 'Grup Başkanvekili istediği televizyonda, yanına Milli Savunma Bakanını da alsın, tek başıma çıkıp milletin hakkını, hukukunu milletin karşısında anlatacağım." diye konuştu.

'HODRİ MEYDAN'

CHP'li Özkoç'un canlı yayın talebine 'hodri meydan' diyen Akbaşoğlu, "Teke tek, arzu ettiğiniz, istediğiniz ortamda, istediğiniz televizyonda sizinle bu konuyu konuşurum. Sizden teklif bekliyorum. Vatana siz ihanet ediyorsunuz, ihaneti siz yapıyorsunuz; tavır ve duruşlarınızla, ortaya koyduğunuz yaklaşımla. Milli strateji hedeflerine ket vurarak siz vatana ihanet ediyorsunuz. Türkiye kalkınacak diye ödünüz kopuyor. Milli tankımızı size rağmen yapacağız." ifadelerini kullandı.