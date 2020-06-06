06 Haziran 2020 Cumartesi 13:17 | Son Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Milas Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Demirciler Mahallesi Hayıtlı Mevkii'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler; orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler, sevk edildi. Orman işçileri ile arazözler karadan, helikopterle ise havadan müdahaleye başlandı. Antalya ve İzmir'den de bölgeye destek amaçlı 2 helikopter sevk edildiği belirtildi. Yangının etrafının çevrildiği, şu an için yayılmasının engellendiği belirtildi.