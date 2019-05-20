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Muğla'daki maden faciasında yeni gelişme

Muğla'daki maden faciasında yeni gelişme

Muğla'nın Milas ilçesindeki maden sahasında 3 işçinin öldüğü, bir işçinin yaralandığı heyelanla ilgili tutuklanan 3 şirket yetkilisi hakkında 22,5'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca, 3 şirket yetkilisi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla 22,5'ar yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkisindeki maden sahasında taşeron firmanın yürüttüğü çalışmada, kaya blokları sahadan kaldırılırken 3 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Başsavcılıkça hazırlanan dosyanın Bodrum Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiği belirtilerek, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçu nedeniyle sorumlu oldukları öne sürüldü.

Davanın ilk duruşması 28 Haziran'da görülecek.

Milas'taki maden sahasında 18 Şubat'ta iki iş makinesi ve iki kamyonla yürütülen çalışmalar sırasında Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk isimli işçiler, dağdan kopan kaya parçalarının altında kalarak yaşamını yitirmiş, yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Gözaltına alınan 3 şirket yetkilisi tutuklanmıştı.

(AA)

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