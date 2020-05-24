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  3. Muğla'da vahşet! Milli boksör kız arkadaşını öldürdü
24 Mayıs 2020 Pazar 14:10 | Son Güncelleme:

Muğla'da vahşet! Milli boksör kız arkadaşını öldürdü

Muğla'da vahşet! Milli boksör kız arkadaşını öldürdü

Muğla'da 26 yaşındaki milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak ve darp ederek öldürdü.

Muğla'da milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet Kemaloğlu, aynı evde yaşadığı kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) öldürdü.

Olay, bu sabah saatlerinde, Menteşe'nin Kötekli mahallesinde meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ve erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemaloğlu, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kız arkadaşı Şenpınar'ı göğsünden bıçakladıktan sonra darp etti.

Kemaloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kendine bıçakla zarar veren Kemaloğlu, gözaltına alınarak tedavi için ambulansla hastaneye sevk edildi, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde incelemesinin ardından Zeynep Şenpınar'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgil soruşturma başlatıldı.

(DHA)


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