Muğla'da park kavgası: "Sizi nerede bulabilirim" diye sordu, dayak yedi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Arzu B., sitenin otoparkında aracının yerine park eden ve kendilerini nerede bulabileceğini sorduğu M.T. tarafından dövüldü.

DHA'da yer alan habere göre, Arzu B., kendi araçlarının geleceğini ve yük indirmeleri gerektiğini belirttiği M.T. tarafından küfür ve hakaretlere maruz kaldığını iddia etti. M.T.'nin bu tavrına tepki göstere Arzu B., çıkan kavga sonrası M.T. isimli şahıs tarafından dövüldü.

"SİZİ NEREDE BULURUZ DEDİĞİM İÇİN DARBEDİLDİM"

Oturduğu sitede kimsenin polisi veya ambulansı aramadığını belirten Arzu B., tartışma sırasında komşusunun kendisini tuttuğunu, M.T.'nin ise gözüne vurduğunu ifade etti.

Yere düştüğünde M.T.'nin tekmeleye devam ettiğini belirten Arzu B., "Sadece 'Sizi nerede bulabiliriz' dediğim için dövüldüm." ifadelerini kullandı.

Kendisini darbeden M.T.'nin en ağır cezayı alması gerektiğini söyleyen Arzu B., "Eşim bu sitede olan yolsuzluklar için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ondan sonra hiç huzurumuz kalmadı. Site yöneticisinin de işin içinde olduğunu düşünüyorum." dedi.

İKİSİNDEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Site yöneticisinin de işin içinde olduğunu düşündüğünü kaydeden Arzu B., sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastaneden sonra karakola giderek hem site yöneticisinden hem de beni darbeden kişiden şikayetçi oldum. O adamın gözünde beni öldürmek vardı. Karar vericiler, beni kendi eşleri ve çocukları yerine koysunlar. Bu adamın dışarda hiçbir şey olmamış gibi gezmelerini istemiyorum. Kadına şiddet son bulsun. Bu konunun sonuna kadar gideceğim"