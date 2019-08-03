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  3. Muğla'da lüks bir yatta kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Muğla'da lüks bir yatta kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Muğla'da lüks bir yatta kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Muğla'da bir yatta 4 kilogram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, jandarma ekiplerince lüks yata düzenlenen operasyonda, 4 kilogram skunk ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum Gündoğan Mahallesi'nde, limana bağlı lüks bir yatta uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.

Uyuşturucunun ilçedeki eğlence mekanları ile Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde bir kişiye satılacağı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yatta yaptıkları ve narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, 4 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) buldu. Operasyonda, M.Ç. gözaltına alındı.

(AA)

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