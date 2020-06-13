Muğla'da gasp firarisi için Özel Harekat devreye girdi

21 Mayıs’ta Aydın Söke T Tipi Cezaevinden tahliye olduktan sonra 12 Haziran günü Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan akrabalarına gelirken Kavaklıdere Kavşağı’nda 09 T 2005 plakalı aracı gasp eden zanlı, Menteşe Karabağlar yaylası girişinde kaza yapmıştı. Kazada araç büyük hasar görürken, üç tütün işçisi de yaralanmıştı.

Cuma günü ve gece polis ve jandarma tarafından arama çalışmasının yapıldığı gasp firarisi Aydın E. için bu sabah saatlerinde bir vatandaş tarafından Narlı mevkisinde bulunan iki katlı boş bir binaya gasp firarisinin eşkaline benzeyen bir kişinin girdiği ihbarı yapıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Terör ve Asayiş Şube ekipleri belirlenen adreste güvenlik önlemi alarak iki katlı boş eve operasyon düzenlendi. Polis Özel Harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonda ev boş çıktı. Gasp firarisi Aydın E.’nin yakalanması için Ula, Yatağan ve Menteşe ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin arama çalışması devam ediyor.

(İHA)