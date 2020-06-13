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  3. Muğla'da gasp firarisi için Özel Harekat devreye girdi
13 Haziran 2020 Cumartesi 13:27 | Son Güncelleme:

Muğla'da gasp firarisi için Özel Harekat devreye girdi

Muğla'da gasp firarisi için Özel Harekat devreye girdi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde gasp firarisi için Polis Özel Harekat operasyon düzenledi. Cezaevinden tahliye olduktan sonra Aydın'dan çaldığı araç ile kaza yapan şahsın yakalanması için Karabağlar Yaylası'nda arama çalışmaları sürüyor.

21 Mayıs’ta Aydın Söke T Tipi Cezaevinden tahliye olduktan sonra 12 Haziran günü Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan akrabalarına gelirken Kavaklıdere Kavşağı’nda 09 T 2005 plakalı aracı gasp eden zanlı, Menteşe Karabağlar yaylası girişinde kaza yapmıştı. Kazada araç büyük hasar görürken, üç tütün işçisi de yaralanmıştı.

Cuma günü ve gece polis ve jandarma tarafından arama çalışmasının yapıldığı gasp firarisi Aydın E. için bu sabah saatlerinde bir vatandaş tarafından Narlı mevkisinde bulunan iki katlı boş bir binaya gasp firarisinin eşkaline benzeyen bir kişinin girdiği ihbarı yapıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Terör ve Asayiş Şube ekipleri belirlenen adreste güvenlik önlemi alarak iki katlı boş eve operasyon düzenlendi. Polis Özel Harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonda ev boş çıktı. Gasp firarisi Aydın E.’nin yakalanması için Ula, Yatağan ve Menteşe ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin arama çalışması devam ediyor.

(İHA)

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