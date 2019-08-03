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  3. Muğla'da bulundu! Ceylan derisiyle ciltlemişler...

Muğla'da bulundu! Ceylan derisiyle ciltlemişler...

Muğla'da bulundu! Ceylan derisiyle ciltlemişler...

Muğla'nın Yatağan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bin yıllık ceylan derisi ciltli el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaşar Mahallesi'nde ikamet eden İ.K. ve D.K'nin piyasadan temin ettikleri rehinli, yakalamalı ve hacizli araçların motor bloklarını parça parça piyasa değerinin altında sosyal medya üzerinde kurdukları platformda sattıklarını tespit ederek çalışma başlattı.

Belirlenen 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, bin yıllık ceylan derisi ciltli el yazması Kur'an-ı Kerim, Grek alfabesi yazılı ve figürlü yazıt taş, 5 motor, 14 motor bloğu, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 7 değişik araçlara ait ruhsat, 6 motor şasi parçası, sahte numara basılmış araç şasi parçası cep telefonu ve laptop ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(AA)

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