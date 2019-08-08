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Muğla'da dev gemi karaya oturdu

Muğla'da dev gemi karaya oturdu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, buğday yüklü kuru yük gemisi karaya oturdu.

Alınan bilgiye göre, gece Fethiye Körfezi'ne giren Malta bandıralı 130 metre uzunluğundaki "Mehmet Bey" isimli kuru yük gemisi, ışıksız bir balıkçı teknesine çarpmamak için manevra yaptı. Gemi, manevra sırasında kıyıya 5 metre mesafede karaya oturdu.

İhbar üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Gemi kaptanının, yardım taleplerinin olmadığını bildirmesine karşın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri hazır bekletiliyor.

Buğday yüklü geminin İskenderun'a gittiği, gemide 17 kişilik mürettebat bulunduğu öğrenildi.

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