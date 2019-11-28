Muğla'da deprem mi oldu? 28 Kasım Kandilli son dakika deprem haberleri

Muğla'da deprem mi oldu? sorusu yoğun oalrak aranıyor. Son dakika deprem meydana geldi. Muğla'nın Dalaman ilçesinin 18,35 kilometre açığındaki depremin, 6,98 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sosyal medyada deprem mi oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte 28 Kasım Kandilli son depremler listesi..

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SON DAKİKA.. MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 09.52'de, Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinin 18,35 kilometre açığındaki depremin, 6,98 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.