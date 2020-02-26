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  3. Muğla'da değeri 2 milyon lira olan 71 tüp yılan zehri ele geçirildi

Muğla'da değeri 2 milyon lira olan 71 tüp yılan zehri ele geçirildi

Muğla'da değeri 2 milyon lira olan 71 tüp yılan zehri ele geçirildi

Muğla'da bir evde, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen, piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu 71 tüp kobra zehri ele geçirildi. Olayla ilgili O.K, C.O, İ.E, H.Ö. ve S.B. gözaltına alındı.

Muğla'nın Ula ilçesinde bir evde, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 71 tüp kobra zehri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan yılan zehrinin ilçeye getirildiği bilgisi üzerine, Akyaka Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 71 tüp kobra zehri ve ruhsatsız 2 tabanca bulundu.

Olayla ilgili O.K, C.O, İ.E, H.Ö. ve S.B. gözaltına alındı.

El konulan yılan zehrinin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtildi.

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