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05 Ekim 2020 Pazartesi 15:18 | Son Güncelleme:

Muğla'da boş arazide yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Muğla'da boş arazide yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
AA

Muğla'nın Dalaman ilçesinde boş arsadaki inşaat malzemelerinin üzerine bırakılan çantada yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Merkez Mahallesi, Damla Sokak'taki bir apartman inşaatının kenarında, saat 09.30 sıralarında bir beze sarılı ve üzerine ceket örtülmüş bebek olduğunu fark edenler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, yeni doğdu anlaşılan erkek bebeğin, hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesini ardından, bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere ambulansla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bebeği bırakan kişinin tespit edilmesi için çevredeki mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek incelemeye aldı. Öte yandan bebeğin annesinin bulunabilmesi için son zamanlarda hastanelerdeki doğum kayıtlarının da incelemeye alındığı bildirildi.

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