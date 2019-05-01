Muğla'da 79 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan, 79 düzensiz göçmen ve Suriye uyruklu bir organizatör yakalandı.
Ören Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkevleri Mahallesi Geren mevkisinde düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ekiplerin ihtarına uymayarak kaçan minibüs, bir süre sonra durduruldu. Minibüste 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Milas İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat ve Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin bölgede drone destekli yaptığı aramada, ağaçların altına gizlenen Filistin uyruklu 64 düzensiz göçmenle kaçma girişiminde bulunan Suriye uyruklu organizatör gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
(AA)