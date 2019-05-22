Muğla'da 44 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Turgutreis Yalıçiftlik açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Botta, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 44 Filistin, Mısır, Somali ve Suriye uyruklu bulunduğu belirlendi.
Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bota el konuldu.
(AA)