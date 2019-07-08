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  3. Muğla'da 1,5 ton uyuşturucu ülkeye giriş yaparken ele geçirildi

Muğla'da 1,5 ton uyuşturucu ülkeye giriş yaparken ele geçirildi

Muğla'da 1,5 ton uyuşturucu ülkeye giriş yaparken ele geçirildi

Muğla'da 1,5 ton uyuşturucu deniz yoluyla ülkeye giriş yaparken ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uluslararası alanda uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen bir suç örgütünün lideri ve üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. 

Denizden Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Havadan Havacılık Daire Başkanlığı araçları ve karadan takviye olarak katılan Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve istihbarat görevlileri koordineli olarak operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 araca da el konuldu.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 50 MİLYON LİRA

Piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan uyuşturucu maddeyi yurt dışından getiren suç örgütü lideri dahil 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Elde edilen yeni bilgiler ve ele geçirilen deliller doğrultusunda belirlenecek muhtemel yeni şüphelilerle birlikte, soruşturmanın genişleyerek sürdürüleceği bildirildi.

TRT Haber

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