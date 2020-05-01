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  3. Muğla sallandı, uzmanlar uyardı: Akdeniz'de '11-17 Mayıs'a dikkat!

Muğla sallandı, uzmanlar uyardı: Akdeniz'de '11-17 Mayıs'a dikkat!

Muğla sallandı, uzmanlar uyardı: Akdeniz'de '11-17 Mayıs'a dikkat!

Muğla Ula'da dün saat 13.09'da AFAD verilerine göre 4.3 şiddetinden deprem oldu. 24 Ocak'ta 6.8'lik deprem yaşayan Elazığ Sivrice de dün saat 11.45'te 4.2'yle sallandı.

EMRE ÖZTÜRK

Her iki depremi de AKŞAM’a yorumlayan Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, Muğla için şunları söyledi: “Korint’ten Girit’e uzanan kuşakta büyük hareketlilik var. Girit’in kuzeyindeki depremler güçlenecek. 11-17 Mayıs arasında Girit açıklarında 5.5’lik deprem bekliyorum. Bodrum’a yakın bölgede etkisini gösterebilir.” 

ELAZIĞ’DA 5’TEN BÜYÜK OLMAZ

Elazığ’daki fay hatlarının Sivrice üzerinde bir yay çizdiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu: “Bu yay parça parça kırılıyor. Bölgede en çok 5 büyüklüğünde deprem olur. Hareketlilik doğuda Bingöl, batıda ise Kahramanmaraş civarında olabilir.”


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