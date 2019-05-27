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  3. Muğla merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Muğla merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Muğla merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ ve PKK üyeleri ile yabancı uyruklu şahısları yurtdışına kaçırmaya teşebbüs eden 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Muğla merkezli 6 ilde, silahlı terör örgütleri FETÖ VE PKK üyeleri ile Suriye, Irak, Filistin ve Afganistan uyruklu şahısları kaçak yollardan yurtdışına kaçırmaya teşebbüs eden aralarında bir uzman çavuşun da bulunduğu 23 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Muğla/Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca İTDK (inceleme, tespit ve Denetim Komisyonu) tedbiri kapsamında “Örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapmak” suçundan, Muğla merkezli İstanbul, İzmir , Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin illerinde operasyon başlatıldı. FETÖ ve PKK silahlı terör örgütü üyeleri ile Suriye, Irak, Filistin ve Afganistan uyruklu şahısları kaçak yollardan yurtdışına kaçırmaya teşebbüs eden aralarında halen Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli bir uzman çavuşunda bulunduğu toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı olduğu öğrenildi

 

Muammer Başkan 

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