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  3. Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Ege Denizi'nde Bodrum açıklarında saat 21.14'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA'nın aktardığı haberde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.14'te Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 4 kilometre uzaklıkta ve 11 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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