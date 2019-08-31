Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni bölüm ne zaman? gibi sorular tüm Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından araştırılıyor. 21 Haziran'da sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alıyor. Türkiye'de sabah saatlerinde en çok izlenen programlardan Müge Anlı ile Tatlı Sert için geri sayım başladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezon yayınına Pazartesi günü başlayacak.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezon yayınına Pazartesi günü başlayacak. Müge Anlı; geride kalan sezonlarda, 100'lerce faili meçhul cinayetleri aydınlatıp, 1000'lerce kayıp insanı ailesine kavuşturdu.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Anlı, lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek istedi Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaptı. Programlarındaki hukuk bilgisinin kaynağının buradan geldiği tahmin ediliyor

Bir kız çocuğu sahibi olduğu Burhan Akdağ'dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yine Kanal D ekranlarında gerçekleştirmiştir.

Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen başarılı sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir.