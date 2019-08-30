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  3. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yayın tarihi belli oldu! Herkes aynı soruyu sordu..

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yayın tarihi belli oldu! Herkes aynı soruyu sordu..

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yayın tarihi belli oldu! Herkes aynı soruyu sordu..

Sabah kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman başlayacağı belli. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yapıldı. Programı yakından takip eden vatandaşlar Ecrin Bebek'in katilini merak ediyor.

Yapılan açıklamada 'Müge Anlı ile Tatlı Sert Pazartesi atv ekranında kaldığı yerden izleyecisiyle buluşuyor' denildi. Müge Anlı'nın sezonun ilk programında geçtiğimiz sezondan kalan aydınlatılamayan cinayetlerin üzerine gideceği öğrenildi.

HERKES ECRİN BEBEĞİN KATİLİNİ MERAK ETTİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Pazartesi başlayacak olması izleyenlerini de heyecanlandırdı. Sosyal medyada konu ile ilgili yüzlerce mesaj atıldı. Programı yakından takip eden vatandaşlar Ecrin Bebek'in katilini merak ettiklerini dile getirdiler.

İŞTE YAPILAN O YORUMLAR...

Çok özledik,Ve unutulmaya çalışılan ECRİN bebeğin sonucunu sabırsızlıkla bekliyoruz, Edep ahlak yoksunu kimin eli kimin cebinde belli olmayan şu kurnaz ailesinin yaptıkları yanlarına kar kalmasın.

Ecrinin katili belli degil mi halen anlamıyorum.

Allah aşkına Mehir cinayeti artık sonuca ulaşsın suçlular cezasını çeksin lütfen çok üzülüyorum.

Hadi artık Ecrin olayını çözün suçlular cezasız kalmasin artık

Oh be artık televizyon izleyebileceğiz hadi Müge abla çok tatil yaptn gel

Ben ecrin Bebek'in katilini merak ediyorum inşallah belli olmuştur suçlular kimse yargılansın

Direk konulara gir hiç hoşgeldin muhabetti yapma ablacım

Çok şükür sabırsızlıkla bekliyordum.

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