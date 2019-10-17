Müge Anlı Gülümser Bulut cinayetinde son durum nedir? sorusu Müge Anlı izleyicileri tarafından merak ediliyor. ATV ekranlarında haftaiçi hergün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İzmir'de işlenen Gülümser Bulut cinayeti araltırılıyor. Bulut cinayeti için çalışmalara başlarken kızından şüphelenen söylentiler ortaya çıktı. Kızı bugün canlı yayına çıkıyor. Müge Anlı Gülümser Bulut cinayetinde son durum nedir, Gülümser Bulut katili kim? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

MÜGE ANLI GÜLÜMSER BULUT CİNAYETİ NEDİR?

İzmir'de kızı Hatice Ayhan ile birlikte yaşayan 67 yaşındaki Gülümser Bulut, 19 Ağustos'ta kayıplara karıştı. Kızı Hatice ve akrabası Hacer Huy, 21 Ağustos'ta Gülümser Karabulut'un evindeki çekyatın altında yaşlı kadını kefenlenmiş bir şekilde ölü halde buldu.

GÜLÜMSER BULUT'UN KIZINDAN ŞÜPHELENDİLER

Annesi Gülümser Bulut'un cansız bedeni Hatice Hanım'ın yattığı çekyatın altında bulundu. Hatice Bulut annesinin katili olarak gözaltına alındı ve tam 7 ay hapis yattı. Müge Anlı'ya çıkan Gülümser Bulut'un kardeşi yeniden Hatice Bulut'u suçladı. Hatice Bulut Müge Anlı'ya kendi isteğiyle bağlanarak açıklamalarda bulundu.



BALKONDAN BAĞIRMIŞ

Gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası Hatice Ayhan, iki katlı evlerinin üst katındaki balkonuna çıkarak “Annem ölmüş ben 2 gündür üzerinde yatıyormuşum” şeklinde bağırmaya başladı. Hatice Ayhan’ın feryatları üzerine, çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelerek inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşlı kadının kızının herhangi bir ihbarda bulunmadığını belirledi.

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili Cumhuriyet savcısı geniş çaplı soruşturma başlattı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri de evde çalışma yaptı. Bulut’un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri Bulut’un 12 yıldır birlikte yaşadığı öğrenilen kargo şirketinden emekli olan kızı Hatice Ayhan’ı gözaltına aldı. Bozyaka Asayiş şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen katil zanlısı Hatice Ayhan ifadesinde, annesini en son 16 Ağustos Perşembe sabahı saat 07.30 sıralarında işe giderken gördüğünü, akşam geldiğinde ise evde olmadığını, bunun üzerine 155 Polis İmdat hattını arayarak bildirdiğini anlattı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Ayhan, 2 gün boyunca işe gelip gittiğini ve akşam saatlerinde eve geldiğinde yoğun bir koku olduğunu fark edince annesinin yatmış olduğu çekyatı kaldırdığını ve annesinin battaniyeye sarılmış cesedi ile karşılaştığını söyledi Annesi hakkında polise kayıp başvurusunda bulunmayan Hatice Ayhan, çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına alındı. Bozyaka’da yapılan sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen ve susan Hatice Ayhan, gece saatlerinde sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gülümser Bulut’un kızıyla birlikte yaşadığı evin kapısına ise mühür vuruldu. Ayhan, 2 gün boyunca işe gelip gittiğini ve akşam saatlerinde eve geldiğinde yoğun bir koku olduğunu fark edince annesinin yatmış olduğu çekyatı kaldırdığını ve annesinin battaniyeye sarılmış cesedi ile karşılaştığını söyledi. Annesi hakkında polise kayıp başvurusunda bulunmayan Hatice Ayhan, çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına alındı. Bozyaka’da yapılan sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen ve susan Hatice Ayhan, gece saatlerinde sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gülümser Bulut’un kızıyla birlikte yaşadığı evin kapısına ise mühür vuruldu. Bulut’un komşuları, kızı Hatice Ayhan’ın teyzesiyle birlikte hastanelere ve annesinin gidebileceği yerlere gidip onu aradığını söyleyerek, “Gülümser Bulut’u en son Cuma günü balkonda gördük. Uzun zamandır kızıyla yaşıyor. Ara sıra kavga eder, tartışırlardı. Hatice, ‘Evde fare gibi bir şey kokuyor’ demiş. Sonra kanepenin altında cesedi bulmuşlar” dedi.

GÜLÜMSER BULUT'UN KATİLİ KİM?

Gülümser Bulut'un katili henüz bulunamadı. Gülümser Bulut cinayetinin çözülmesi için kızı bugün Müge Anlı canlı yayınına katılıyor. Gelişmeler haberimizde yer alacak.