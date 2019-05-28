Müge Anlı Ecrin bebek gelişmeleri: Müge Anlı canlı yayını son dakika Ecrin'i kim öldürdü?

Müge Anlı son dakika Ecrin açıklamaları yakından takip ediliyor. Ecrin bulundu mu, kim öldürdü? 28 Mayıs Müge Anlı canlı yayını vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 22 gündür haber alınamayan Ecrin Kurnaz ile ilgili 27 Mayıs’ta üvey amca Özkan, “Ecrin’i şeytan götürmüş olabilir.” dedi. Müge Anlı, “Bu açıklama ne demek? Şeytan alıp götürdü aramayın mı demek?” diye sordu. 27 Mayıs’ta Ecrin ile ilgili acı haber geldi. Küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları bulundu. 28 Mayıs'ta Ecrin'in ölüm haberinin ardından köyde bulunan muhabir Gökhan bey haberi aile fertlerine verdi. Babanne Hacer ayakkabıyı ve kazağı tanımadığını söyledi. Müge Anlı ve stüdyodakiler Hacer Hanımın kendi giydirdiği ayakkabıyı tanıyamamasına şaşırdılar. Baba Deniz ve anne Sevcan'a bulunan kazan ve ayakkabıyı gösterdiler. Baba Deniz ayakkabıyı görür görmez Ecrin'in olduğunu tanıdı ve yıkıldı.

28 MAYIS'TA MÜGE ANLI'DA NELER OLUYOR?

Ecrin'in ölüm haberinin ardından köyde bulunan muhabir Gökhan bey haberi aile fertlerine verdi. Babanne Hacer ayakkabıyı ve kazağı tanımadığını söyledi. Müge Anlı ve stüdyodakiler Hacer Hanımın kendi giydirdiği ayakkabıyı tanıyamamasına şaşırdılar. Baba Deniz ve anne Sevcan'a bulunan kazan ve ayakkabıyı gösterdiler. Baba Deniz ayakkabıyı görür görmez Ecrin'in olduğunu tanıdı ve yıkıldı.

ECRİN’İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Müge Anlı’da ele alınan Ecrin konusu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ecrin bebek ölü bulundu. Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Alancık Mahallesi'nde denetim yaptıkları ormanlık arazideki dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları buldu. Henüz Ecrin’in başına ne geldiği bilinmiyor.

ECRİN BULUNDU MU?

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs'ta evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile havadan taranırken, güvenlik güçleri tarafından da karadan karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı. Jandarma komando ekipleri Altınkaya Baraj Gölü kıyısında da arama çalışması yürüttü.

Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli dalgıç polisler de baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı. 16 kilometrekarelik alanı tarayan ekipler, küçük kıza ulaşamayınca geçen hafta arama çalışmaları durduruldu.

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI BULDU

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Alancık Mahallesi'nde denetim yaptıkları ormanlık arazideki dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları buldu. Orman muhafaza memurlarının ihbarı ile dere yatağına jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede bulunan ceset parçalarının evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu tahmin ediliyor. Olay yerinde bulunan ayakkabının da Ecrin'in kaybolduğu gün ayağındaki ayakkabıları olduğu belirtildi. Ceset parçaları yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ceset parçalarının bulunduğu dere yatağı ile Ecrin'in kaybolduğu evin arasında 1 kilometre mesafe olduğu belirlendi.

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis de küçük kızın cansız bedeninin evlerinin uzağındaki ormanlık alandaki dere yatağında bulunduğunu belirterek üzgün olduklarını söyledi.

'KAFATASI VE DAĞINIK HALDE KEMİKLER BULUNDU'

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı tarafından, kayıp Ecrin Kurnaz'a ait kemik parçaları bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak resmi internet sitesi üzerinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklama şu ifadeler yer aldı:

"07.05.2019 tarihinde kaybolan 1.5 yaşındaki çocuk Ecrin Kurnaz’a ilişkin olarak 'Kişiyi Hürriyetinden Alıkoyma ve Kasten Adam Öldürme' suçlarına ilişkin olarak soruşturmaya devam edilmekte olup evinin 6 km ötesinde çocuk ayakkabısı bulunması üzerine, ayakkabının kaybolan çocuğun ayakkabısı ile aynı vasıflara haiz olması nedeniyle, tespit edilen bölgede arama tarama faaliyetlerine başlanılmıştır. Arama çalışmaları neticesinde dere yatağının kenarında benzer yaşlarda bir çocuğa ait olduğu tahmin edilen kafatası ve dağınık halde kemikler bulunmuş olup, tespit edilen kemiklerin kaybolan çocuğa ait olup olmadığı hususunda, olay yeri inceleme işlemleri Cumhuriyet Savcısı huzurunda devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

27 MAYIS'TA NELER OLDU?

22 gündür haber alınamayan Ecrin konusu 27 Mayıs'ta da konuşulmaya başlandı. Müge Anlı, "Bu çocuk sağ salim birinin yanında olsaydı şimdiye çoktan bulurduk." dedi.

Hacer Hanımın oğlu Özkan, “Ecrin’i şeytan götürmüş olabilir.” dedi. Müge Anlı, “Bu açıklama ne demek? Şeytan alıp götürdü aramayın mı demek?” diye sordu. Müge Anlı muhabir Gökhan Beye, bu şeytan bilgisinin nasıl ortaya çıktığını sordu ve “Köyde genel olarak konuşulan bir konu mu?” dedi. Muhabir Gökhan Bey şeytan açıklamasını Özkan’dan duyduğunu aktardı. Gökhan Bey “Özkan, bir sene önce bu halisülasyonu gördüğünü söyledi.” dedi.

Müge Anlı, “Bu açıklama ne demek? Şeytan alıp götürdü aramayın mı demek?” diye sordu.

24 MAYIS'TA NELER OLDU?

Sevcan’ın eski kayınvalidesi Fatma Kurnaz’ın açıklamaları yayınlandı. Müge Anlı bu açıklamanın ardından “Özkan ile Deniz arasındaki düşmanlığın nedeni de ortaya çıkmış oldu.” dedi.

Hacer Hanımın soruşturma çerçevesinde kan örneği verdiği açıklandı. Sonuçların açıklanması bekleniliyor. Hacer Hanımın savcı karşısına çıkarılacağı ve ifade verileceği aktarıldı.

Ecrin'in kaybolduğunda telefon kayıtları incelenen üvey amca Özkan'ın internette ziyaret ettiği sitelerin içeriği dikkat çekti. Özkan Kurnaz minik Ecrin kaybolduğunda internette cinsel içerikli görsel aramalarında ana temalar yeğen, yenge, kız kardeş gibi konular üzerinde olduğu belirlendi. Özkan ise bu kayıtlardan bir suçlama olamayacağını söyledi ve suçlamaları reddetti.